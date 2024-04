Prestes a ser anunciado como reforço do Vasco, o volante Hugo Moura desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O jogador de 26 anos estava no Athletico-PR, mas agora assinará com o Cruz-Maltino vínculo até o final de 2027.

“Nunca vai faltar raça, sempre vou dar o meu máximo no clube. Onde eu passei, nunca faltou raça. É isso que vou fazer aqui no clube, é isso que a torcida espera, pode ter certeza que vou dar meu máximo aqui”, disse Hugo Moura no desembarque.

Revelado pelo rival Flamengo, Hugo Moura afirmou que o Rubro-Negro já faz parte do seu passado. O atleta, aliás, projetou um bom restante de temporada para encerrar o Brasileirão na parte de cima da tabela.

“Fiz minha base no Flamengo, sim, mas acho que sou um grande profissional. O que passou, passou. Tenho minha cabeça boa, vim para o Vasco com minha família me ajudando. Podem ter certeza que vou dar meu máximo. Que a gente possa fazer uma boa temporada, chegar lá em cima na tabela do Brasileiro e fazer um excelente ano, que é isso que importa para a torcida e para o Vasco”, declarou.

O Vasco fechou a compra de Hugo Moura por R$ 10 milhões por 100% dos direitos econômicos. O Athletico tinha metade do passe, enquanto os outros 50% pertenciam ao Flamengo.

