O jovem Lamine Yamal, estrela do Barcelona, mandou um recado à torcida um dia antes do duelo decisivo contra o Paris Saint-Germain. Por meio de suas redes sociais, a joia postou uma foto com a legenda “Estamos Preparados”. Barça e PSG decidem nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), uma vaga nas semifinais da competiçã. No jogo de ida, em Paris, os catalães levaram a melhor, vencendo por 3 a 2.

Desse modo, o Barcelona se classifica com um empate em casa. Caso os franceses vençam por um gol de diferença, a partida vai para a prorrogação. Persistindo o empate, por fim, a vaga será decidida nos pênaltis. Se a remontada parisiense acontecer com vitória por diferença de dois ou mais gols, a vaga será francesa. O jogo, ademais, acontece no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Pai de Yamal também fez postagem

Antes de Lamine, entretanto, outro membro da família já demonstrara otimismo para o embate desta terça. Mais cedo, seu pai postou uma foto segurando uma réplica da taça da competição. Na leganda, escreveu “Podemos”.

Aos 16 anos, Lamine Yamal é a sensação da temporada no clube catalão. Em 42 jogos, tem média de 55 minutos em campo por partida, com seis gols e três assistências. Além disso, atuou pela seleção espanhola seis vezes, com média de 52 minutos por jogo e dois gols marcados, além de uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Barça x PSG: Yamal manda mensagem à torcida do Barcelona apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.