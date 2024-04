Coronado começou a ter a sequência que tanto procurou no Corinthians. Após se lesionar na sua primeira partida com a camisa alvinegra e perder alguns jogos, o meia entrou nas duas últimas partidas da equipe e, agora, deseja mais. Contudo, ele sabe que precisará disputar a vaga com Garro.

O argentino vem sendo o titular absoluto com António Oliveira e colecionando grandes atuações. Entretanto, na visão de Coronado, os dois podem jogar juntos com a camisa do Corinthians. O argentino e o brasileiro.

“Somos dois jogadores mais ou menos com a mesma característica ali no meio, eu creio que a gente pode jogar assim. A minha posição preferida é de um camisa 10, né? Mas eu posso atuar no meio-campo, pela esquerda, ou como nos últimos jogos também, joguei mais pelo lado direito. Vou me colocar na posição do professor aí pra ser utilizado o máximo que puder”, disse Coronado, que prosseguiu.

“Eu quero estar em campo, independentemente com quem for jogar. A gente tem ótimos jogadores aqui com características e estilos diferentes, isso é uma ótima opção para o treinador decidir quem quer deixar em campo”, completou.

Com três jogos e uma assistência pelo Corinthians, Coronado convive com a expectativa de fazer seu primeiro jogo como titular. Na quarta-feira (17), às 20h, o Timão enfrenta o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias de Sul, pela segunda rodada do Brasileirão. O técnico António Oliveira não decidiu quais jogadores vão começar a partida, mas o meia aparece como uma boa opção para o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Coronado ganha ‘sequência’ e diz que pode jogar ao lado de Garro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.