Quantos jogos James deve perder pelo São Paulo?

O São Paulo perdeu James Rodriguez para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, mais que o duelo contra o Rubro-Negro, o colombiano também deve perder outros embates importantes na sequência da temporada.

O colombiano teve detectada uma lesão de grau 1 na coxa direita e deve ficar de duas a três semanas em recuperação. Desta forma, ele não deve enfrentar o Flamengo, Atlético-GO e Palmeiras, pelo Brasileirão, e o Barcelona de Guayaquil, na fase de grupos da Libertadores. Um possível retorno para o colombiano pode acontecer contra o Vitória, no começo de maio.

James jogou quase todo o segundo tempo da estreia do São Paulo, contra o Fortaleza, no último fim de semana. Após o jogo, ele não relatou ter sentido qualquer dor mas, durante o treino desta segunda-feira, precisou parar, com um incômodo na região, após 20 minutos de atividade.

Durante o início da temporada, Carpini justificava não utilizar o camisa 55 devido aos problemas crônicos que o atleta sofria no tendão e panturrilha. Agora, o colombiano demonstrou problemas após engatar a primeira sequência no ano.

Assim, Carpini terá que trabalhar com outra formação que não envolva James Rodriguez no time titular. Contra o Fortaleza, Galoppo começou a partida. Contudo, o treinador pode fazer mudanças, já que o argentino não agradou tanto quanto se esperava.

