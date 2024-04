Grêmio decide poupar Diego Costa em duelo com o Athletico pela Série A

O Grêmio precisará encontrar uma solução para um desfalque inesperado em seu próximo compromisso na Série A, diante do Athletico Paranaense. Trata-se do centroavante Diego Costa, que indicou desconfortos musculares na coxa esquerda. Assim, a comissão técnica optou por poupá-lo. O seu provável substituto é João Pedro Galvão.

A questão muscular interferiu na atuação do camisa 19 na derrota para o Vasco por 2 a 1, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Tanto que ele precisou ser substituído já no intervalo do compromisso. Diego ainda não passou por exames para averiguar se sofreu uma lesão. Por isso, a decisão de preservá-lo tem como objetivo começar tratamento e tentar contar com ele no embate com o Estudiantes, na próxima terça-feira (23).

Outro jogador do Imortal que deve seguir como ausência é o meio-campista Pepê, pois continua com um edema na coxa esquerda. Ele já foi uma baixa no primeiro compromisso do Tricolor Gaúcho na Série A. Por sinal, também não esteve presente no treino da equipe, na última segunda-feira (15).

Em contrapartida, Kannemann, que precisou deixar o gramado de São Januário mais cedo, deve retornar ao time titular na partida com o Athletico. O argentino sofreu uma concussão ainda nos 16 minutos do primeiro tempo do confronto com o Cruz-Maltino e deu lugar ao jovem Gustavo Martins. Seu companheiro de longa data na zaga, Geromel tem grandes chances de voltar ao 11 inicial já no próximo compromisso.

Outras possíveis mudanças no time titular do Grêmio

Há também a possibilidade de Renato Gaúcho realizar outra modificação no time titular, mas no setor ofensivo. No caso, o retorno do xodó da torcida Gustavo Nunes na vaga de Soteldo. O Grêmio ainda terá o último treinamento, no período da tarde desta terça (16), antes de enfrentar o Athletico. O duelo ocorre, nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena.

O provável time do Imortal a iniciar a partida é: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavón e JP Galvão.

