Flamengo e Palmeiras no Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Palmeiras estão próximos de medir forças no Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta-feira (17/04), às 15h15 (de Brasília), na Gávea, pela terceira rodada do campeonato.

Os clubes vêm investindo pesado nas categorias de base e são fortes candidatos ao título desta edição. O jogo, dessa forma, promete fortes emoções aos amantes de futebol. Aliás, é importante lembrar que não existe VAR nesta primeira fase da competição.

Onde assistir

O SporTV transmite o jogo entre Flamengo e Palmeiras, às 15h15, na Gávea.

Como chega o Flamengo

Os Garotos do Ninho são os atuais campeões da Libertadores Sub-20 e chegam como um dos favoritos ao título do Brasileirão Sub-20. No entanto, as joias rubro-negras foram derrotados na estreia do campeonato e estão distantes das primeiras colocações. Mário Jorge, dessa forma, aposta nas qualidades de Shola e Welliton para vencer na Gávea e se aproximar da parte de cima da tabela.

Como chega o Palmeiras

As Crias da Academia venceram as duas primeiras rodadas do Brasileirão Sub-20 e disputam pela liderança do campeonato com Santos e Grêmio. Assim, as joias alviverdes vão com tudo em busca de uma vitória no Rio de Janeiro. A esperança de gols está em Allan. O atacante, afinal, balançou as redes nos dois primeiros jogos da competição e vive um momento especial na temporada.

FLAMENGO X PALMEIRAS

Terceira rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 17/04/2024, às 15h15 (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Lucyan, Iago, Carbone e Ainoã; Rayan Lucas, Jean Carlos e Wallace Yan; Hassan, Shola e Welliton. Técnico: Mario Jorge.

PALMEIRAS: Deivid; Edney, Robson, Benedetti, Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Wendell; Allan, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Rafael Gomes Rosa

