Nesta terça-feira (16/4), na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília), o Bahia recebe o Fluminense, no jogo que abre a segunda rodada do Brasileirão-2024. Na rodada de abertura, os baianos perderam em Porto Alegre para o Internacional, enquanto o Flu, no Maraca, empatou (2 a 2) com o Bragantino. Para acompanhar este jogo, a Voz do Esporte faz a sua tradicional cobertura. com um esquenta às 20h para te deixar por dentro de tudo o que rolar. E com a bola rolando, Daniel Teles estará na narração.