Acusação de Gabigol indica árbitro e julgamento pode acontecer em breve

A acusação de Gabigol, punido por dois anos por conta de tentativa de fraudar exame antidoping, indicou o árbitro para formar a banca no julgamento do efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Dessa forma, a audiência pode acontecer a qualquer momento. O Flamengo acredita que uma resposta deve sair até o fim de abril.

O julgamento do CAS funciona da seguinte forma: três árbitro debaterão o assunto, com um indicado pela defesa, outro pela acusação e um pelo CAS, que é considerado o presidente da mesa.

Dessa forma, o representante da defesa de Gabigol é um árbitro inglês. Já o da acusação é um alemão. Importante ressaltar que não haverá uma data previamente anunciada para o julgamento. Ou seja, as partes receberão a resposta oficial por meio de um comunicado.

Argumentação da defesa de Gabigol

Para conseguir o efeito suspensivo, a defesa do camisa 10 do Flamengo pede que o processo tenha celeridade, ou seja, rapidez. Além disso, o pedido conta com argumentos que a mesma utilizará no recurso do resultado da punição. Um deles é o placar, que por cinco votos a quatro definiu a pena do atacante.

