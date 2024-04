Ramiro volta a ganhar chances e fala sobre renovação com Cruzeiro

O volante Ramiro foi a surpresa da escalação do técnico Fernando Seabra para a partida contra o Botafogo, no último fim de semana, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O jogador vinha recebendo poucas chances com Nicolás Larcamón e, agora, pode ter mais minutos em campo.

Ramiro viajou com o elenco para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20h, no Castelão. O volante tem contrato até o fim do ano e ainda não foi procurado para renovação.

“Não conversei ainda. Tenho vontade de continuar. Mas é um assunto que vamos deixar mais para frente. No momento, temos que focar nos jogos, trabalhar para ganhar as partidas”.

Ramiro comentou ainda que ficou sabendo que teria chances contra o Botafogo na véspera da partida.

“Fiquei sabendo na véspera, no treinamento para o jogo, que iria ter a oportunidade. Vinha trabalhando muito por isso, depois de um tempo longo de lesão, parado, quase 10 meses. Desde o começo, trabalhei para me preparar”, declarou o volante, que atuou em cinco partidas em 2024.

Ramiro foi elogiado pelo técnico Seabra

Contra o Botafogo, Ramiro ficou em campo até os 25 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Barreal. A participação em campo rendeu elogios do técnico Seabra.

“Ramiro é de uma cultura tática excelente, e ele deu uma certa versatilidade posicional, ora por fora, ora por dentro. Então, teve momentos que quem estava próximo dele no meio do espaço era o Rafa Silva, teve momentos que o Rafa Silva centralizava e quem estava naquele lugar era o Matheus Pereira. Então, naquele setor ali, eles conseguiram interagir partindo de uma ideia ou duas de estrutura e, com a qualidade deles, eles conseguiram se associar e improvisar”, afirmou o treinador.

