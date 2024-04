Antes de a bola rolar para Barcelona e PSG nesta terça-feira (16) pela Uefa Champions League, a torcida do clube espanhol atacou Vinicius Jr, do Real Madrid. Na porta do Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, os fãs do Barça gritaram: “Vinicius morra”.

A cena gravada pela imprensa viralizou e chocou diversas pessoas, principalmente os que gostam do brasileiro. Sendo assim, ele se tornou um dos temas mais comentados da internet.

Vale citar, que o atacante do Madrid só entra em campo na quarta-feira (17). Na Inglaterra, Vini terá a missão de ajudar o Real Madrid a avançar na Uefa Champions League, diante do Manchester City.

Ataques na Espanha

Esta não é a primeira vez que o brasileiro sofre com insultos em solo espanhol. Um dos casos mais simbólicos ocorreu no Estádio Mestalla, onde a torcida do Valencia cantou ‘macaco’ para o brasileiro.

Antes do caso no Mestalla, Vinicius Jr também sofreu com vaias e perseguições dos torcedores locais em jogos do campeonato espanhol.

El Clássico

No próximo domingo (21), o Barcelona e sua torcida encontram Vinicius Jr. O time da Catalunha encara o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, em Madri.

No primeiro turno, Vini e o Real Madrid comemoraram uma vitória no campo do maior rival por 2 a 1. Um novo triunfo no fim de semana pode encaminhar a conquista do campeonato espanhol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vinicius Jr é vítima de novo ataque na Espanha apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.