Wesley dá respostas positivas e deve ser titular do Internacional contra o Palmeiras

Em meio ao momento turbulento no Internacional, o técnico Eduardo Coudet estuda fazer mudanças no time titular para tentar modificar o cenário. Assim, o atacante Wesley é um dos principais candidatos do elenco que deve ganhar uma chance de iniciar jogos. Afinal, o atleta recém-contratado teve bons desempenhos nos últimos dois embates e provavelmente ganhará uma oportunidade de estar entre os 11 iniciais do duelo com o Palmeiras.

Wesley entrou no intervalo da estreia do Colorado na Série A diante do Bahia. A equipe gaúcha não apresentava bom rendimento e ele ajudou a modificar o cenário, sendo peça fundamental. O atacante substituiu Lucca, mas foi atuar na ponta-direita, pois o comandante promoveu uma mudança de esquema tático do 4-1-3-2 para o 4-3-3.

Os visitantes saíram na frente no Beira-Rio, mas o atacante já acumulava bons lances individuais, foi coroado ao marcar o gol de empate e demonstrou oportunismo. Posteriormente, o Inter conseguiu a virada e venceu por 2 a 1.

No confronto anterior do Internacional, o empate em 0 a 0 com o Royal Tomayapo, da Bolívia, pela Sul-Americana, ele também já havia sido um destaque. Especialmente com jogadas individuais e cruzamentos que permitiram cabeceios de Lucca, mas defendidos pelo goleiro Galdino. Uma cabeçada carimbou a trave e Wesley ainda desperdiçou uma oportunidade clara de anotar um gol na pequena área.

Versatilidade para atuar no ataque

A possibilidade de ele ser titular é ainda maior com as ausências de Alan Patrick e Enner Valencia por lesões. Bem como aumentar a disputa no setor ofensivo e se torna uma opção de confiança. A propósito, Wesley já declarou que aceita atuar tanto como segundo atacante ou concorrendo por espaço com Maurício ou Wanderson.

Ou seja, mais um motivo que colabora para que o jogador seja titular contra o Palmeiras. Aliás, o duelo será marcante para Wesley. Isso porque ele é uma revelação das categorias de base do Alviverde e teve passagem vencedora entre 2020 e 2022. Prova disso é que ele foi bicampeão da Libertadores, além de um título do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo time paulista.

Indiretamente, o atacante ainda tem ligação com o Verdão, que manteve 50% dos seus direitos econômicos. O Internacional adquiriu a outra metade de seu passe em fevereiro deste ano. Na oportunidade, o clube gaúcho desembolsou aproximadamente R$ 10,7 milhões para contratá-lo junto ao Cruzeiro.

Início de passagem no Internacional e próximo compromisso

Colorado e Palmeiras se enfrentam, nesta quarta-feira (17), às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada da Série A. A equipe gaúcha vai ter seu último treino antes do duelo, na parte da tarde desta terça. Provavelmente nesta atividade, o técnico Coudet vai definir o time titular.

Até aqui em seu início de trajetória no Inter, Wesley já atuou em oito jogos, sendo apenas dois como titular. Além disso, já contribuiu com dois gols em 274 minutos.

O post Wesley dá respostas positivas e deve ser titular do Internacional contra o Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.