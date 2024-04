Filipe Luís e Vini Jr exaltam ídolo do basquete rubro-negro que vai se aposentar

Filipe Luís e Vini Jr, ex-jogadores do Flamengo, exaltaram um outro rubro-negro, mas este do basquete. Afinal, Olivinha, que vestiu a camisa do time carioca por mais de 19 anos, deixará as quadras ao final desta temporada. Assim, na postagem em que o camisa 16 comunica a sua aposentadoria, Filipe e Vinícius exaltaram Olivinha.

“Ídolo sagrado”, comentou Filipe Luís na postagem de Olivinha.

Já Vini Jr comentou “ídolo” na publicação.

No vídeo em que anuncia que não renovará com o Flamengo no final do ano, Olivinha explica que as dores que vem sentindo no corpo vem o impedindo de desempenhar o seu melhor.

“A dor que estou sentindo no meu corpo é um fator grande para eu tomar essa decisão, além da rotina de treino, jogo e viagem, que é pesadíssima. Chegou a hora de novas aventuras, novos desafios e de dar mais atenção à minha família, afinal, são mais de 20 anos como jogador profissional”, disse Olivinha.

Mensagem de Zico

Logo após o jogador de basquete anunciar a sua aposentadoria, o Flamengo postou um vídeo que começa com Zico falando sobre o Deus da Raça do basquete, como Olivinha é conhecido. Afinal, o Galinho dividiu os gramados com Rondinelli, o Deus da Raça do futebol.

“Para vestir o Manto Sagrado tem que ser de corpo e alma. Aquilo que melhor representa o espirito rubro-negro é chamado de Deus da Raça. Eu joguei com um. O outro eu vi nas quadras”, falou Zico.

