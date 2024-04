Técnico do Porto afasta quatro jogadores; veja os nomes

O Porto entrou em erupção e a diretoria, juntamente com a comissão técnica, resolveu agir dentro do elenco com o afastamento de quatro jogadores: Ivan Jaime, Toni Martínez, André Franco e Jorge Sánchez.

Após o empate contra o Famalicão, pelo campeonato português, a crise explodiu no ambiente do Dragão e a saída foi tirar o quarteto por falta de comprometimento com o clube.

“Agora tenho que justificar meu trabalho? Falar aqui cria situações em que não há nada a dizer. Posso decidir que seis ou sete jogadores façam um trabalho específico, em horários diferentes. Não há mais a dizer. Para jogar no Porto não basta ter contrato, seja para jogar ou trabalhar”, disparou o comandante na coletiva.

Segundo as informações do jornal “Record”, a decisão é que os quatro atletas não atuem mais até o término da atual temporada.

Porto na Taça de Portugal

Em meio a crise no vestiário, o Porto trabalha para manter o mínimo de concentração, pois nesta quarta-feira (17) terá o Guimarães pela semifinal da Taça de Portugal. Com a vitória na ida, o time de Sérgio Conceição só precisa do empate para avançar e disputar mais uma decisão.

Caso não dê espaço para a zebra, o Dragão vai disputar a final contra o Sporting Lisboa, que tirou o Benfica na outra semifinal.

“Uma equipe como o Porto tem de lutar por títulos. Amanhã podemos passar mais uma vez à final da Taça. Em cinco anos fomos quatro vezes à final. Teremos de ser competentes para passar por uma equipe difícil como o Vitória. Não é para salvar nada, é para tentar estar presentes na decisão de um título”, finalizou.

