Nesta terça-feira (16), o Borussia Dortmund goleou o Atlético de Madrid por 4 a 2 no Signal Iduna Park, em Dortmund. Com o triunfo, a equipe alemã carimbou uma vaga na semifinal da Uefa Champions League.

Na próxima fase da Champions, o time alemão mede forças contra o PSG, que eliminou o Barcelona.

PRIMEIRO TEMPO

Com a vantagem de empatar, o Atléti impôs um ferrolho defensivo e cedia poucos espaços ao Dortmund, que encontrava dificuldade na criação. No contra-ataque, Morata teve a bola para abrir o marcador, porém, o centroavante espanhol mandou a sua cavadinha para fora.

Na reta final do primeiro tempo, a bola puniu o Colchonero. Aos 34 minutos, Brandt invadiu a área e bateu cruzado, 1 a 0 para o Dortmund. O segundo veio na sequência. Em jogada pela esquerda, Maatsen recebeu sozinho na grande área para ampliar.

SEGUNDO TEMPO

Os 45 minutos finais foram surreais. O Atlético de Madrid se lançou ao ataque e diminuiu logo de cara através de gol contra marcado por Hummels. A igualdade veio 19 minutos com Ángel Correa após bate rebate na área.

O Dortmund não acusou o golpe. No grito da torcida e velocidade dentro de campo, Fullkrug surgiu como uma flecha na área para aproveitar o cruzamento e colocar os alemães em vantagem.

Sem administrar o resultado, o Borussia Dortmund pressionou o Atléti e chegou ao gol da classificação no chute de Sabitzer. Oblak, não foi com a mão firme e viu a bola morrer no barbante, 4 a 2.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Borussia Dortmund goleia Atléti e está na semifinal da Champions apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.