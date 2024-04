Sporting vence e abre sete pontos de vantagem na liderança do Português

Segue o vice porque o líder disparou. O Sporting visitou o Famalicão nesta terça-feira, em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Português, e venceu por 1 a 0 no Estádio Municipal 22 de Junho. O único gol do jogo foi de Pedro Gonçalves, o Pote.

Dessa forma, com o resultado, os Leõs chegaram aos 77 pontos e ampliaram a vantagem na liderança do torneio nacional. O time de Rúben Amorim tem sete a mais que o Benfica, segundo colocado, a cinco rodadas do fim do torneio. O Famalicão, por sua vez, está em oitavo, com 35 pontos.

Pote abriu e definiu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. O Sporting recuperou bola no meio-campo e armou rápido contra-ataque. A bola chegou nos pés do artilheiro Gyökeres, que entregou para Trincão. O português inverteu e encontrou Pedro Gonçalves, que bateu na saída do goleiro para balançar as redes.

Famalicão e Sporting voltam a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Português. O Fama encara o Portimonense, em casa, enquanto os Leões têm compromisso com o Vitória de Guimarães, também em casa.

