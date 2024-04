Santos descarta completamente chegada de Rafael Cabral, do Cruzeiro

Criticado no Cruzeiro, Rafael Cabral está com futuro indefinido. Ele ficou fora da estreia da Raposa no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Mineirão. A justificativa foi uma possível saída e interesse do Santos em contar novamente com seu ex-atleta. Todavia, o Jogada10 apurou que isso não vai acontecer.

A reportagem conversou com uma fonte no Peixe, que garantiu que não existe a possibilidade de o negócio acontecer. O Santos, aliás, tentou a contratação no início da temporada, no entanto, na ocasião, Rafael preferiu permanecer na Toca da Raposa II.

Agora, os moldes da contratação seriam uma troca envolvendo Rafael Cabral e João Paulo. No entanto, isso não vai acontecer. O J10 apurou que, no momento, desta forma a negociação não vai ocorrer, mesmo que João Paulo esteja pressionado.

Fato é que sem uma definição sobre o futuro de Rafael Cabral, o Cruzeiro já busca opções no mercado. A diretoria celeste já consultou as situações de Matheus Cunha, do Flamengo, e de Richard, do Ceará. No entanto, nada está definido.

