Maycon pode ser novidade do Corinthians contra o Juventude

O volante Maycon poderá ser a principal novidade do Corinthians para o jogo desta quarta-feira (17), contra o Juventude, pelo Brasileirão. O jogador foi testado como titular pelo técnico António Oliveira e poderá entrar no lugar de Fausto Vera, que começou jogando na derrota para o Fortaleza, no último fim de semana.

Também no setor de meio-campo, o Timão pode ter a entrada de Igor Coronado, no lugar de Wesley, mas esta é uma hipótese menos provável. Nesta semana, Igor já disse que está à vontade para atuar ao lado de Rodrigo Garro, o que poderá de fato ocorrer neste caso. Ainda assim, o técnico não deu detalhes maiores sobre o time que levará a campo para o jogo no Alfredo Jaconi.

Nesta terça, antes da viagem para Caxias do Sul, o grupo corintiano realizou um treino tático em seu centro de treinamento. Posteriormente, a equipe ensaiou jogadas de bola parada e até lances de cobrança de falta direta. A comissão entende que este pode ser um dos pontos fracos do Juventude e, portanto, uma arma a utilizar no jogo desta quarta.

O possível Corinthians para pegar o Juventude teria Cássio; Fagner, Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Wesley (Igor Coronado), Yuri Alberto e Romero. O Timão visita o Juventude às 20h desta quarta-feira.

