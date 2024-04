Palmeiras x Flamengo terá 10 mil lugares a menos; entenda

O jogo entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo (21), terá 10 mil lugares disponíveis a menos no Allianz Parque. O motivo é um show do grupo de pagode Soweto, que acontecerá na véspera. Por conta do pouco tempo hábil para desmontar a estrutura do espetáculo, o setor Gol Norte estará fechado para presença de público.

Anteriormente, o Palmeiras já tinha corrido contra o tempo para ter a maior presença possível de público em seu estádio após um show. Isto ocorreu na semana passada, após o espetáculo do grupo Só Pra Contrariar. Na altura, a estrutura do palco era menor e o desmonte aconteceu a tempo de todos os setores do estádio estarem disponíveis para a decisão do Campeonato Paulista. Entretanto, para este fim de semana, isto não será possível.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras não poderá utilizar o Allianz Parque. O jogo contra o Internacional irá ocorrer na Arena Barueri, já que o estádio palmeirense estará ocupado com da banda de rock estadunidense Jonas Brothers. Neste caso, a maior estrutura de palcos inviabiliza uma desmontagem rápida.

Palmeiras x Flamengo, no próximo domingo, é às 16h.

