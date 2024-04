Grêmio x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio mede forças com o Athletico, nesta quarta-feira (17), em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O duelo válido pela segunda rodada do torneio vai ocorrer, às 19h, na Arena. Ambas as equipes conquistaram seus respectivos estaduais, porém vivem momentos completamente diferentes.

Onde assistir

A partida terá transmissão no SporTV na TV fechada e no Premiere em sistema de pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Apesar de conquistar seu sétimo título consecutivo do Gauchão, o Grêmio não passa por bom momento. Isso porque está em situação complicada na Libertadores após duas derrotas para o The Strongest, na altitude de La Paz, e para o Huachipato, na Arena. Além disso, sofreu revés por 2 a 1 para o Vasco em sua estreia na Série A.

Uma das principais críticas ao Imortal é pela sequência de jogos com desempenhos ruins. Por isso, a equipe gaúcha aposta em sua força dentro de casa para tentar iniciar um período positivo e reverter a situação. Afinal, o Tricolor Gaúcho soma apenas um resultado negativo nas últimas 12 partidas como mandante.

Além dos cinco desfalques mais antigos que estão machucados, Renato Portaluppi ganhou uma baixa inesperada. Trata-se do centroavante Diego Costa, que apontou desconforto muscular na coxa esquerda e será poupado. Assim como o volante Pepê, que ainda se recupera de um edema na mesma região e deve seguir como ausência. Kannemann, mesmo com o quadro de concussão, deve estar no time titular. Geromel também deve retornar aos 11 iniciais. Há também a possibilidade do garoto Gustavo Nunes ganhar a vaga de Soteldo no ataque.

Como chega o Athletico

Em contrapartida ao seu próximo oponente, o Athletico acumula oito vitórias em oito jogos, desde que o técnico Cuca assumiu o comando. O período positivo contribuiu para sacramentar o bicampeonato paranaense. A propósito, o Furacão conseguiu engatar quatro goleadas seguidas em duelos pelo Estadual, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Ao todo são 17 gols marcados e apenas um sofrido.

Cuca provavelmente não terá problemas para escalar eu time. As únicas ausências são Hugo Moura, que conclui transferência para o Vasco, e Romeo Benítez, que deve ser emprestado ao Goiás. Há dúvidas em todos os setores do time. Thiago Heleno e Pedro Henrique disputam espaço na zaga. Bem como Christian e Julimar no meio de campo, além de Mastriani e Pablo no ataque.

GRÊMIO X AHLETICO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Rs)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavón e JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

ATHLETICO: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno (Pedro Henrique), Kaique Rocha, Esquivel; Fernandinho, Erick, Zapelli; Christian (Julimar), Canobbio, Mastriani (Pablo). Técnico: Cuca.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (Fifa-CE) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)

