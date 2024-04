Juventude x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Juventude nesta quarta-feira (17), às 20h, no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai em busca da primeira vitória na competição, já que estreou no empate sem gols com o Atlético, na Neo Química Arena. Já a equipe Jaconera também empatou, só que por 1 a 1, com o Criciúma e aposta na força da sua casa para vencer a primeira na competição de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como chega o Juventude

O técnico Roger Machado terá um desfalque importante para o duelo desta quarta. Afinal, o atacante Gilberto tem uma lesão na coxa direita. Erick Farias deve ser o substituto, enquanto Popó, que perdeu espaço no time alviverde, e o jovem Pinna serão alternativas no banco de reservas.

Além disso, Edson Carioca, Alan Ruschel, Danilo Boza e Gabriel Taliari seguem no departamento médico. A equipe, portanto, deve ser bastante parecida com a que empatou com o Criciúma.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o principal desfalque do Timão deve estar no banco de reservas. O técnico António Oliveira foi expulso no final da partida contra o Atlético e terá de cumprir suspensão. Assim, o auxiliar Bruno Lazaroni deve comandar o Corinthians em Caxias do Sul.

Além disso, no time titular, Maycon deve voltar à equipe no lugar de Fausto Vera, que não agradou no embate contra os mineiros. De resto, a equipe será bem parecida com a da primeira rodada do Brasileirão.

JUVENTUDE X CORINTHIANS

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17/04/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Nenê, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Bruno Lazaroni.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Juventude x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.