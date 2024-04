A estreia do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro irá acontecer um pouco depois do esperado. Anteriormente marcada para a próxima sexta-feira (19), a partida acabou remarcada para sábado. Assim, a bola rola às 16h30, na Vila Belmiro, já na nova data.

A alteração ocorreu a pedido da Polícia Militar. Atendendo a solicitação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as autoridades entraram em contato com o Santos, que prontamente comunicou a CBF sobre a mudança de data. Devido a uma punição sofrida por conta da invasão de campo na derrota para o Fortaleza, pela última rodada da Série A do ano passado, o Peixe jogará depois fechados.

Esta punição, aliás, vale também para os próximos dois jogos do Santos em casa, contra Guarani e Brusque. Depois da estreia contra o Paysandu, o Peixe jogará fora de casa contra o Avaí, em Florianópolis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos confirma alteração na data de sua estreia na Série B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.