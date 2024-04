Manchester City x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17/4), pela volta das quartas de final da Champions. O duelo será no Etihad, Stadium, casa dos Citizens e está tudo em aberto, já que na ida, em Madri, deu empate (3 a 3). Dessa forma, quem vencer avança à semifinal. Novo empate, prorrogação e pênaltis. Vale destacar que estes são os últimos campeões, sendo que em 2022 o Real eliminou o City e foi campeão. Em 2023, foram os ingleses que eliminaram dos espanhois e levantaram o caneco.

Quem passar deste clássico com status de final antecipada enfrentará Bayern ou Arsenal, que também jogam nesta quarta-feira, em Munique (na ida, 2 a 2). Já a outra semifinal está definida: PSG x Borussia Dortmund. Os parisienses eliminaram o Barcelona e o time alemão passou pelo Atlético de Madrid.

Onde assistir

O duelo entre City e Real terá a transmissão do canal Max (pelo Streaming) a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Manchester City

Tudo azul para o lado do City. Afinal. Foden, que era a principal dúvida, treinou sem problemas e está confirmado, assim como De Bruyne. O único que não está 100% certo é o zagueiro Stones, ainda sentindo dores musculares. Assim, Grealish deve começar no banco, com Doku, que está voando baixo, fazendo o trio ofensivo com Foden e Haaland.

“Eu respeito muito o Real Madrid, mas não tenho medo deles. Temos que estar preparados, pois o Real sempre surpreende. Na ida, Ancelotti colocou Rodrygo e Vini pelo mesmo lado do campo e me surpreendeu. Assim, só saberemos o papel que cada jogador deles desempenha depois de dez minutos”, disse Ancelotti.

Como está o Real Madrid

A grande dúvida do treinador Carlo Ancelotti está na zaga. Com Tchouaméni suspenso por expulsão no jogo de ida, ele deve optar por Nacho como companheiro de Rüdiger. Afinal, Militão, que é o titular, vem se recuperando de lesão que o tirou de combate há semanas e ainda não está 100% para jogo de tamanha envergadura. Assim, ficará no banco. No mais, o comandante não deverá fazer mudanças, apostando em Bellingham como municiador de Vini Jr e Rodrygo. Já Brahim Díaz começa no banco e fica como opção de ataque.

Não vamos pensar no que ocorreu na temproada passada, quando formos eliminador pelo City. Ou no jogo de ida que terminou empatado. O resultado está igual. Dessa forma, faltam mais 90 minutos e tudo pode acontecer. Temos a confiança de que temos qualidade para criar problemas para eles”, disse Ancelotti.

MANCHESTER CITY X REAL MADRID

Champions – Quartas de final – Volta

Data e horário: 16/4/2024, 16h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Stones e Gvardiol; Silva, Rodri e De Bruyne; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pepe Guardiola

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy; Valverde, Camavinga e Kroos; Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Daniele Orsato

Auxiliares: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini

VAR: Massimiliano Irrati

