Ex-jogador do Flamengo dispara contra Neto: ‘Esse eu não dou a mão’

O ex-goleiro do Flamengo e do São Paulo, Gilmar Rinaldi, disparou contra o apresentador da “Band”, Neto, durante a apresentação do podcast “Benja me Mucho”, com o jornalista Benjamin Back.

Ao ser questionado se teria alguém no futebol que ele não daria a mão caso fosse pedido, Rinaldi falou contra Neto.

“Tem, o Neto. Ele me chamou de ladrão na televisão, só isso só. Insinuou que eu estava em um rolo. O cara que eu fui companheiro de quarto, no São Paulo. A mãe dele me ligava todos os dias para parar as ‘cacas’ que ele fazia. Dessa forma, para esse eu não dou a mão”, respondeu Gilmar.

Gilmar ainda ampliou a resposta. O ex-atleta disse que espera nunca encontrar com Neto, pois não sabe qual seria sua reação.

“Espero que eu não encontre ele não. Eu sou o cara mais controlado do mundo, mas… Então, não gostaria de vê-lo”, acrescentou.

O apresentador Benjamin Back ficou assustado com a resposta dada por Gilmar Rinaldi.

Neto e Gilmar jogaram juntos no São Paulo, em 1987. Rinaldi, aliás, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Afinal, conquistou a Copa do Mundo de 1994 e tem grandes títulos com as camisas de Internacional, São Paulo e Flamengo.

