Champions: jornal de Barcelona chama arbitragem de ‘suspeita’ e ataca PSG

A eliminação do Barcelona para o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Champions League, nesta terça-feira (16), após derrota por 4 a 1 de virada, no Estádio Olímpico Lluís Companys, causou indignação ao jornal “Mundo Deportivo”.

Em uma de suas publicações, o tradicional veículo da Catalunha insinuou claramente que a arbitragem foi “suspeita” e a favor do time francês. Destacou, ainda, que a expulsão de Ronald Araujo, ainda na primeira etapa, “ressuscitou” os parisienses após Raphinha colocar o Barça em vantagem, aos 12 minutos.

A aplicação do cartão vermelho foi encarada pelo jornal como “decisão muito rigorosa” do árbitro romeno Istvan Kovacs, definido, ainda, como “mafioso”.

Por fim, o Mundo Deportivo afirmou que o PSG é o clube “preferido da Uefa”, entidade que rege o futebol na Europa.

“O time francês, um das favoritos da Uefa, impulsionado por uma arbitragem suspeita, reagiu com gols de Dembélé, Vitinha, Mbappé, de pênalti, e novamente Mbappé, que marcou com o Barça em desespero. Impotente no jogo, o PSG se ressuscitou graças ao ímpeto do árbitro e aproveitou”, dizia trecho da publicação.

Depois de sair atrás no placar, o Paris Saint-Germain reagiu na reta final da primeira etapa, quando Dembélé deixou tudo igual. No retorno do intervalo, Vitinha e Kylian Mbappé, duas vezes, conseguiram a virada que assegurou os franceses entre os melhores times da Champions.

O adversário na busca por uma vaga na decisão será o Borussia Dortmund, que, também nesta terça, deixou para trás o Atlético de Madrid.

