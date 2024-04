Rios começa bem o ano no Palmeiras e fala em ‘sonhos realizados’

O volante colombiano Richard Rios vem confirmando a boa fase com uma participação importante no começo de ano do Palmeiras. No último fim de semana, foi dele o gol que definiu o triunfo por 1 a 0 em cima do Vitória, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogador comemora o bom momento e destaca a competitividade para um lugar dentro da equipe titular.

“Fico feliz pelo começo do Brasileiro. Começar com o pé direito, ganhando, sempre é bom. E estou feliz por ter feito o gol da vitória também. Nosso treinador fala que não há titulares aqui, todo mundo que entra é para ajudar. Então, é muito importante todo mundo estar ligado, quem entra e quem não entra, porque sempre o próximo jogo é o mais importante”, disse, ao site oficial do Palmeiras.

Rios também acredita que está na melhor temporada de sua carreira até então. Afinal, ele continua sendo um nome constante na seleção da Colômbia e já pôde levantar o título do Paulistão, na última semana. Por isso, já mirando o jogo desta quarta-feira (17), contra o Internacional, ele mantém vivos os sonhos de repetir a dose no Brasileirão e na Libertadores:

“Esse ano está sendo o da realização de sonhos, como o ano passado. Continuo indo para a minha seleção, agora joguei na Europa, conquistei mais um título aqui. Sempre vai ser bom ganhar título, sempre é importante para mim, para a minha carreira, minha família e para o elenco. Então, espero que seja mais um entre vários”.

