Festival de Cinema do Futebol começa no dia 25, no Rio; veja os detalhes

Único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, o “Cinefoot” realiza sua 14ª edição neste mês de abril. Entre os dias 25 e 30, afinal, no Rio de Janeiro, 51 filmes serão exibidos com entrada franca.

Dos 51 títulos que integram a programação, 35 são brasileiros. Os 16 internacionais vêm de Itália, Espanha, Alemanha, Chile, Estados Unidos, Irã e Suíça, além de três coproduções: Argentina/Espanha, Croácia/Alemanha e Brasil/Egito.

Dentro os filmes, o de abertura será “Doval: O Gringo Mais Carioca do Futebol”, enquanto “A Turma do Maestro Júnior” fechará o evento. Ídolo holandês, Johan Cruyff também receberá homenagens. Outros títulos exibidos no evento, porém, serão o documentário sobre o incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, e também filmes sobre os Camisas Negras, que conta a história da luta do Vasco contra o racismo.

O “Cinefoot” entra em campo em quatro espaços de exibição: Estação Net Botafogo, Estação Net Rio, CCJF-Centro Cultural Justiça Federal e Cine Teatro Eduardo Coutinho Biblioteca Parque de Manguinhos. Além das exibições presenciais, o festival disponibiliza uma programação especial no formato virtual, através do canal do YouTube do “Cinefoot”. A programação completa está disponível em www.cinefoot.org.

