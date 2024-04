Bahia x Fluminense é interrompido por chuva torrencial

Um grande temporal em Salvador causou a interrupção do jogo entre Bahia e Fluminense, na noite desta terça-feira (16). As duas equipes se enfrentavam na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento em que houve a interrupção, o Fluminense vencia por 1 a 0, gol de Germán Cano, aos três minutos.

Árbitro terá que esperar até uma hora

De acordo com o regulamento da competição, o jogo inicialmente pode parar por até 30 minutos. Em seguida, cabe ao árbitro João Vítor Gobi, de São Paulo, avaliar novamente se há condições de o jogo prosseguir. Caso ainda não seja possível, haverá mais meia hora de espera.

Se não houver condições após uma hora, a partida deve ser interrompida. Ainda de acordo com o regulamento, o jogo deve prosseguir no dia seguinte, às 15 horas ou em horário a definir.

