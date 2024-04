Vasco encaminha acerto com casa de apostas para patrocínio máster; saiba detalhes

O Vasco está perto de fechar seu novo patrocinador máster. Trata-se da casa de apostas “PortugaBet”, que tem negociações avançadas para estampar sua marca na camisa do Cruz-Maltino. O “Lance!” deu a informação primeiramente sobre a negociação.

A empresa investirá R$ 55 milhões por ano no Vasco, em um contrato de duas temporadas. Em caso de metas atingidas, porém, o valor poderá saltar para R$ 75 milhões. Este será o maior patrocínio máster da história cruz-maltina em termos financeiros.

A camisa do time carioca não tem um patrocinador máster desde o início do ano, quando o clube rescindiu com a “PixBet”. O Cruz-Maltino recebia R$ 22 milhões por temporada, mas entendia que o valor estava defasado. Desde então o marketing buscava um novo parceiro.

A “PortugaBet” foi fundada por meio de grandes investidores e de dissidentes da “EstrelaBet”, empresa que patrocina o basquete do Vasco. A casa de apostas é uma startup estrangeira, que tem sede no Rio Grande do Sul.

Enquanto não anuncia o novo parceiro, o Vasco se prepara, dentro das quatro linhas, para mais uma partida do Brasileirão 2024. Nesta quarta-feira, o Cruz-Maltino encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela segunda rodada do torneio.

