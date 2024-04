Copa do Brasil Sub-17: Cruzeiro bate São Paulo e larga na frente por vaga na final

O Cruzeiro largou na frente do São Paulo ao vencer por 1 a 0 o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Com o resultado positivo no Estádio do Canindé, na capital paulista, a Raposa terá vantagem no duelo de volta. Afinal, jogará por um empate no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), para chegar à decisão do torneio.

O jogo

Os são-paulinos tiveram maior domínio das ações na primeira etapa diante de um adversário que ficou à espera do momento ideal para contra-atacar. Mas nas vezes em que os cruzeirenses se lançaram à frente, não levaram perigo. Embora estivesse a maior parte do tempo no campo ofensivo, o time tricolor não conseguiu furar a defesa ceelste.

O panorama não mudou no retorno do intervalo. Ao menos, não nos minutos iniciais. Até que a Raposa aumentou o volume de jogo e passou a criar mais ações ofensivas. A recompensa veio na reta final. Aos 44 minutos, o atacante Pablo Santos (vindo do banco) fez excelente jogada individual em contragolpe e arrematou no canto sem chances para o goleiro João. No desespero, o São Paulo buscou jogadas em velocidade na tentativa do empate. Mas sem êxito.

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo no sábado (20), quando enfrenta o Clube Vital, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-17. Já o Cruzeiro estará 100% focado na partida diante do Tricolor Paulista, na próxima terça-feira.

