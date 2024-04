Marquinhos afirma que temporal ‘esfriou’ o Fluminense

O Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Bahia, na noite desta terça-feira (16), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, aliás, teve a peculiaridade de ser interrompido por uma hora graças ao temporal que encharcou o gramado ainda no primeiro tempo. Contudo, quando a bola voltou a rolar, já com o campo em ótimas condições, os cariocas foram inferiores ao Tricolor de Aço.

Ainda assim, à beira do campo logo após o fim da partida, Marquinhos, que começou o jogo no ataque e acabou na lateral esquerda, creditou a derrota à interrupção da partida. O jogo, em resumo, parou aos 16 minutos do primeiro tempo.

Clássico no fim de semana

“O time começou o jogo bem, mas a chuva atrapalhou. Esfriou nossa equipe. Agora, todavia, é ver o que erramos para poder corrigir. Fim de semana temos clássico e precisamos focar na conqista dos três pontos”, analisou.

Com um empate e uma derrota no Brasileirão, o Fluminense vai encerrar a rodada na parte inferior da tabela de classificação. No sábado, a equipe de Fernando Diniz enfrenta o Vasco, às 16 horas, no Maracanã.

