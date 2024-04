Carrasco do São Paulo, BH pode ser trunfo do Flamengo no Maracanã

Bruno Henrique pode ser um trunfo importante no jogo entre Flamengo e São Paulo. O atacante atualmente é reserva, mas vem sendo participativo em campo e tem sido uma pedra no sapato do rival nos últimos anos.

Nos últimos 11 jogos entre Flamengo e São Paulo, Bruno Henrique demonstrou protagonismo em campo e marcou seis gols decisivos. O camisa 27, dessa forma, é uma das principais armas de Tite no segundo tempo.

LEIA MAIS: Pet elogia De La Cruz após golaço de falta: ‘Flamengo estava precisando’

Gols de BH no São Paulo

São Paulo 1 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2023

Os times se enfrentavam pela final da competição. Bruno Henrique vivia uma fase especial na época e marcou um gol de carrinho no primeiro tempo.

São Paulo 0 x 4 Fla – Brasileirão 2021

Bruno Henrique estufou as redes do Morumbi e ainda deu uma assistência para Gabigol no começo do jogo.

Fla 5 x 1 São Paulo – Brasileirão 2021

Bruno Henrique marcou três gols no segundo tempo e protagonizou uma goleada histórica no Maracanã.

São Paulo 2 x 1 Fla – Brasileirão 2020

São Paulo e Flamengo se enfrentavam na última rodada do campeonato. Sob comando de Rogério Ceni, os jogadores rubro-negros disputavam pelo título. BH, dessa forma, foi decisivo em campo e marcou um gol de cabeça no segundo tempo.

Momento de Bruno Henrique

Bruno Henrique teve participações decisivas nos últimos jogos da temporada. O atacante marcou o gol do título do Campeonato Carioca e sofreu um pênalti na estreia do Brasileirão. O camisa 27, dessa forma, chega embalado para partida diante do São Paulo.

Além do retrospecto diante do São Paulo, Bruno Henrique também pode ser importante no jogo aéreo. Afinal, Tiago Carpini atua com três zagueiros altos e tem seis titulares com mais de 1,80m. O atacante rubro-negro, dessa forma, é uma arma nos escanteios ofensivos e defensivos.

Ídolo do Flamengo

Com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas, Bruno Henrique é um dos principais ídolos da história do Flamengo. O atacante vem marcando gols decisivos nos últimos anos e tem contrato no clube até dezembro de 2026.

Aliás, Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (17/04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Os jogadores rubro-negros estrearam com vitória na estreia e agora vão em busca do segundo triunfo consecutivo no campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Carrasco do São Paulo, BH pode ser trunfo do Flamengo no Maracanã apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.