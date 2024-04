David Braz se despede do Fluminense: ‘Marcante na minha carreira’

Sem espaço no Fluminense nesta temporada, David Braz terá um novo destino para a sua carreira. Assim, o zagueiro irá defender o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou a ser negociado com o Sport, publicou uma mensagem de despedida do clube em sua rede social.

“A nossa vida profissional é feita de ciclos e chegou o momento de me despedir desse clube tão especial e marcante na minha carreira. Que prazer foi vestir essa armadura e guerrear com todas as minhas forças por cada palmo de campo! Foi uma honra ter feito parte de tantos momentos vitoriosos e históricos!”, disse.

“Aos torcedores, obrigado, de coração, pela maneira que sempre me trataram e por reconhecerem o quanto eu sempre batalhei para representar cada um de vocês em campo. Nada a reclamar, somente a agradecer! Que Deus siga abençoando a todos, funcionários, jogadores, todos os amigos que fiz ao longo dessa jornada, e que o Fluminense continue sendo respeitado onde quer que jogue. Quer chamar pra guerra? Chama os guerreiros!”, completou.

Uma publicação compartilhada por David Braz (@david_braz)

Despedida e foco no Esmeraldino

No início de 2024, houveram conversas entre ambas as partes, para que o zagueiro rompesse seu vínculo e acertasse, em definitivo, com o Sport para a sequência da temporada. O acordo, contudo, não aconteceu. Recentemente, o defensor ficou de fora da lista de jogadores que disputam a Libertadores pelo clube carioca nesta temporada, antes de se aproximar do Goiás.

David Braz chegou ao clube carioca no início de 2021 e, em três temporadas, disputou 83 jogos e marcou quatro gols. Dessa forma, ele chegou a entrar em campo na final da Libertadores 2023, diante do Boca Juniors, no Maracanã, em partida que deu o título inédito ao Fluminense.

Em 2024, o defensor só esteve em campo no duelo contra o Boavista pelo Carioca. Além disso, chegou a ser opção para Fernando Diniz nos jogos contra Bangu e Sampaio Corrêa, mas permaneceu no banco de reservas.

