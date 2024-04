Grêmio x Athetico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após perder na estreia para o Vasco, no Rio, o Grêmio busca a sua recuperação nesta quarta-feira (17/4), às 19h (de Brasília), em sua Arena, pela segunda rodada do Brasileirão-2024. O seu rival é o Athletico-PR, que foi o time de melhor aproveitamento na estreia, ao bater o Cuiabá por 4 a 0. Para você não perder nada desta partida, a Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 17h30, com o pré-jogo com todas as informações da partida. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Este jogo terá Paulo Carvalho nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte para este grande duelo entre times do Sul do país.

