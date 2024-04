Em seu primeiro dia como treinador do Botafogo, Artur Jorge reclamou que o clube tinha um elenco inchado. Pois a diretoria ouviu o treinador. Nesta quarta-feira (17), a SAF se mexeu e já começou a negociar empréstimos e saídas definitivas de alguns jogadores. A informação é do “Canal do TF”.

A “limpa” começa com o centroavante Janderson. Reserva de Tiquinho, o Tanque não vai mais vestir a camisa do Glorioso, mas permanecerá na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, o clube negocia a saída do jogador, em definitivo, para o Vitória.

O Botafogo detém 80% do percentual sobre Janderson, que soma um gol e uma assistência em 14 partidas nesta temporada. Seu contrato com o Mais Tradicional vai até dezembro de 2026.

Em seguida, o Botafogo acertou o empréstimo do meia Raí para o CRB. O garoto, então, disputará a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Em Alagoas, ganhará mais minutagem.

O meia marcou um gol e deu uma assistência em oito jogos, em 2024. O vínculo com o Glorioso vai até o fim de 2025.

Por fim, pelo mesmo motivo de Raí, Newton, volante que apareceu na equipe principal no ano passado, deve trocar o Mais Tradicional pelo Criciúma. Ele disputou nove jogos nesta temporada, sem nenhum gol pelo Botafogo, que mantém 70% sobre o jogador.

Newton assinou com o Botafogo até dezembro de 2027.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo começa a enxugar o elenco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.