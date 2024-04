O Grêmio cumpriu a promessa e formalizou uma reclamação à CBF, nesta quarta-feira (17), devido à arbitragem em sua estreia na Série A. O clube gaúcho contesta a atuação do juiz Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista de Futebol, e que integra o quadro da Fifa. Após a falha, a principal entidade que administra o futebol brasileiro afastou o profissional de suas atividades. Inclusive, a instituição tomou tal atitude antes de o Imortal oficializar a sua reivindicação.

O Tricolor Gaúcho critica o árbitro na derrota por 2 a 1 para o Vasco. Afinal, há argumentação que ele teve interferência direta no resultado. Isso porque o Grêmio reclama que o juiz errou em não marcar um pênalti a seu favor na reta final do primeiro tempo. Na oportunidade, após cruzamento para a área do Cruz-Maltino, o lateral-esquerdo Lucas Piton tocou com a mão na bola.

A cabine do árbitro de vídeo interveio no lance e pediu que Flávio reavaliasse a sua decisão. A responsável pelo VAR, Daiane Muniz, indicou que o jogador do Gigante da Colina teve a intenção de tocar com a mão na bola. Apesar disso, mesmo com a revisão, o juiz manteve a sua decisão.

Grêmio dispara contra a arbitragem em sua estreia na Série A

Depois do confronto, ainda em São Januário, o vice-presidente de futebol do Imortal, Antônio Brum, disparou contra o desempenho da arbitragem.

“Foi um dia triste, uma vergonha para o futebol brasileiro. Este lance supera o do ano passado, já que o VAR tenta salvar o árbitro. Vamos agir para que o Grêmio não seja mais prejudicado, e para que isso não volte a acontecer”, apontou o dirigente.

No embate com o Athletico, nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena, o árbitro principal será o carioca Marcelo de Lima Henrique. Contudo, atualmente, ele está vinculado a Federação Cearense de Futebol. A responsabilidade por coordenar o VAR será de Marco Aurélio Augusto, da Federação Mineira.

O post Grêmio formaliza reclamação à CBF por árbitro do jogo contra o Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.