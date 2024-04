Conheça o Amazonas, rival do Flamengo na Copa do Brasil

O Amazonas FC será o adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, jogando a ida no Rio e a volta em Manaus. Embora pouco conhecida, esta agremiação – que ainda vai completar cinco anos de existência – já tem história. Afinal, já tem título estadual e subiu rapidamente no cenário nacional. Em 2002, estava na Série D; já em 2024, faz a sua estreia na Série B, com status de campão da Terceirona. Confira agora um pouco mais do Amazonas, que conta com um treinador bem experiente, Adilson Batista, e jogadores conhecidos como Sassá e Jô. E para avançar até esta terceira fase, eliminou Independente-AP e Maringá-PR.

Amazonas: subida meteórica

O Amazonas é uma das agremiações mais jovens do futebol brasileiro. Fundado em 23/5/2019, no mesmo ano estreou profissionalmente com sucesso. Afinal, foi campeão da Segundona e subiu para a elite do Estadual. Se manteve na primeira divisão na temporada seguinte e, em 2021, como terceiro colocado do Amazonense, garantiu vaga na Série D do Brasileiro-2022. Chegou na semifinal e, dessa forma, garantiu vaga para a Série C-2023.

A temporada de 2023 foi brilhante para o Tigre. Afinal, sagrou-se campeão amazonense e, também, da Série C do Brasileiro, conquistando vaga tanto para a Copa do Brasil quanto para a Série B.

Já neste ano de 2024, no domingo passado (14/4), o Amazonas perdeu a final do Estadual para o Manaus, nos pênaltis. Na terça-feira passada, o técnico Luizinho Vieira foi demitido e a diretoria contratou o experiente Adilson Batista. Ex-Cruzeiro, Corinthians e Vasco, entre outros, Adilson terá o desafio de levar o time a uma boa performance na Série B do Brasileiro, competição que o time disputa pela primeira vez. E também tentar surpreender o Flamengo na Copa do Brasil.

Além de Adilson Batista, chegou também o veterano meia-atacante Dentinho, ex-Corinthians e com passagem recente pelo Ceará.

Velhos conhecidos e provável time base

O Amazonas faz a sua estreia na Série B nesta sexta-feira (20/4), recebendo o Sport na Arena da Amazônia.

O time conta com vários jogadores conhecidos nacionalmente, como Sassá (ex-Botafogo e Cruzeiro), Willian Barbio (ex-Botafogo) e o veterano atacante Jô, ex-Corinthians e Seleção Brasileira).

Caso Adilson mantenha a base que disputou o Amazonense e a Copa Verde, este seria um provável time. O time base: Oliveira (Edson), Ezequiel, Alvariño, Fabiano e Renan Castro; Guilherme Xavier, Barros, Diego Torres e Rafael (Jô); Willian Barbio e Sassá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conheça o Amazonas, rival do Flamengo na Copa do Brasil apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.