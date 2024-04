Contra o Palmeiras, Borré espera, enfim, desencantar pelo Inter

O colombiano Rafael Borré ainda não conseguiu marcar seu seu primeiro gol com a camisa do Inter, mas terá uma oportunidade nesta quarta-feira (17), diante do Palmeiras. O jogador não esconde a expectativa por, enfim, poder desencantar pelo Colorado.

“Tenho muita vontade de fazer logo o primeiro gol com essa camisa. É importante para um atacante ajudar o time com gols, mas sei que meus companheiros têm a mesma vontade que eu. Tomara que, quando acontecer, sirva para a gente e seja importante para nós”, afirma.

Apesar de já ter entrado em campo quatro vezes desde sua chegada ao Inter, Borré não conseguiu balançar a rede. Oportunidades não faltaram no jogo do último fim de semana, contra o Bahia, mas a bola não entrou. Nesta quarta, o jogo na Arena Barueri pode ser a oportunidade perfeita para ser útil com o que sabe fazer melhor: gols.

Além disso, o atacante ainda não marcou neste ano. A última bola na rede foi em 15 de dezembro, ainda pelo Frankfurt, num empate em 2 a 2 com o Borussia Monchengladbach, pelo Campeonato Alemão. Assim, a expectativa para ‘tirar o selo’ em 2024 aumenta ainda mais.

