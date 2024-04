Fernando vira baixa no Internacional por trauma no ombro direito

A delegação do Internacional viajou para São Paulo com uma ausência importante. Trata-se do volante Fernando, que ficará fora do embate com o Palmeiras por um trauma no ombro direito. Apesar disso, não deve ser um problema para a equipe para os próximos compromissos. O duelo entre as equipes, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre nesta quarta-feira (17), às 20h, na Arena Barueri.

O desfalque de Fernando será bastante impactante para o Colorado. Afinal, o experiente jogador acumulava boas apresentações. Inclusive, marou o gol da virada sobre o Bahia e que garantiu o triunfo por 2 a 1. A tendência é a de que Mercado retorne ao time titular e forme a zaga ao lado de Vitão. Outros desfalques são o volante chileno Aránguiz, que está em recuperação de uma entorse no tornozelo direito. Além disso, Alan Patrick, sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda. Já Enner Valencia teve traumas no pé direito durante o Gauchão e segue em tratamento. O meio-campista Hyoran é mais um atleta que está entregue ao departamento médico.

Robert Renan volta aos relacionados

Por outro lado, o zagueiro Robert Renan retorna à lista de relacionados. Assim, volta a ter chances de entrar em campo pela primeira vez após a eliminação do Colorado nas semifinais do Estadual. Na ocasião, o defensor foi considerado o principal responsável pela queda da equipe. Afinal, durante a decisão por pênaltis, ele errou a cobrança alternada ao tentar uma cavadinha. A atitude foi considerada irresponsável.

Com isso, houve um afastamento de Robert e uma posterior conversa para definir seu futuro. A diretoria optou por não permitir a sua saída e entende que ele tem condições e capacidade de reverter o cenário negativo. Nos últimos três compromissos da equipe, ele integrou o banco de reservas apenas no empate com o Belgrano, na primeira rodada da Sul-Americana. Em seguida, nas partidas contra Real Tomayapo, pelo mesmo torneio internacional, e Bahia, pela Série A, ficou fora dos relacionados.

Provável time titular do Internacional

Com a ausência de Aránguiz, Bruno Gomes e Thiago Maia devem formar a dupla de volantes. Bruno Henrique é um concorrente de ambos a ficar com a vaga, mas com chances menores no momento. No setor ofensivo, a expectativa é a de que Wesley atue ao lado de Borré e Wanderson. Alario deve ficar como opção no banco de reservas.

O provável time titular do Inter para enfrentar o Palmeiras é: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Wanderson; Wesley e Borré.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Fernando vira baixa no Internacional por trauma no ombro direito apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.