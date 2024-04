Palmeiras x Internacional AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Dois times que venceram na rodada de abertura do Brasileirão, Palmeiras e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (17/4), pela segunda rodada da competição. O duelo é na Arena Barueri, às 20h (de Brasília), mas a Voz do Esporte abre a sua transmissão a partir das 18h30 (de Brasília), com um esquenta com todas as informações dos times. E Cesar Tavares estará na narração deste duelo entre gigantes.