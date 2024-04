Cruzeiro não pega oferta milionária e avança por renovação com patrocinador máster

O Cruzeiro já tem negociações para renovar o contrato com a casa de apostas Betfair, a atual patrocinadora do clube mineiro. Evidentemente, por se tratar de uma ampliação, os valores também devem melhorar.

O novo valor, aliás, pode chegar aos R$ 40 milhões, com gatilhos de contrato e premiações. Atualmente, o time celeste recebe R$ 25 milhões anuais. O vínculo entre Cruzeiro e Betfair é válido até o fim de 2024. A informação é da “Rádio Itatiaia”.

Além de o espaço no principal ponto da camisa, o acordo prevê também ações de publicidade, ativos digitais e ações inovadoras, além de propriedade no uniforme feminino.

Cabuloso e Betfair estão juntos desde janeiro de 2023. O contrato, aliás, é o maior já recebido pela Raposa em um patrocínio máster. Vale ressaltar que Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF do time celeste, é também um dos embaixadoras da Betfair.

Cruzeiro recusa por outra casa de apostas

Embora esteja negociando com a Betfair, o Cruzeiro recebeu o contato da EstrelaBet. Na oferta, a empresa pagaria cerca de R$ 35 milhões. O valor, afinal, é maior ao recebido pela Raposa atualmente, todavia, menor do que o clube mineiro negocia com o atual patrocinador.

