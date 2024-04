Palmeiras vence Flamengo de virada e segue invicto no Brasileirão Sub-20

Flamengo e Palmeiras protagonizaram um jogo emocionante no Brasileirão Sub-20. Com muitas chances criadas para ambos os lados, as Crias da Academia venceram os Garotos do Ninho de virada por 2 a 1 na Gávea.

O Flamengo abriu com Wallace no começo do segundo tempo. O Palmeiras, no entanto, não se abalou com o gol sofrido e conseguiu chegar na virada com Luighi. O jogador marcou duas vezes na Gávea e comandou uma vitória histórica no campeonato.

Os Garotos do Ninho, dessa forma, não conseguiram pontuar nesta rodada e se mantiveram na décima colocação da tabela. As Crias da Academia, no entanto, seguem com 100% de aproveitamento no campeonato e estão isoladas na liderança da competição.

Primeiro tempo

O Palmeiras começou com mais volume de jogo e ficou perto de marcar logo no início da partida. Aos nove minutos, Thalys disparou em velocidade e finalizou para fora. Em seguida, Edney arriscou de fora da área e trouxe dificuldades para Dyogo Alves. O Flamengo optou por jogar recuado e explorar os contra-ataques. Aos 18 minutos, Shola recebeu um lançamento na área e finalizou para fora. No lance seguinte, Hassan teve outra chance clara de marcar. No entanto, também pecou na conclusão.

Flamengo e Palmeiras tiveram outras chances claras de gol no decorrer do primeiro tempo. Aos 28, Allan aproveitou uma bela jogada de Edney e finalizou com precisão, mas Dyogo Alves defendeu. Aos 44, Matheus Gonçalves tabelou com Hassan e chutou colocado, mas Aranha esteve bem colocado para defender.

Gol do Flamengo!

O Flamengo voltou mais agressivo para o segundo tempo e conseguiu marcar logo aos seis minutos. Após receber um bom passe de Shola, Wallace disparou em velocidade e chutou no canto, sem chances para Aranha. O Palmeiras, dessa forma, tentou pressionar depois do gol sofrido e quase chegou ao empate com Thalys e Riquelme, que finalizaram para fora.

Reação do Palmeiras!

Após pressionarem os Garotos do Ninho, as crias da Academia chegaram ao empate. Aos 32 minutos, Luighi recebeu um belo passe de Riquelme e finalizou de voleio para dentro do gol. No fim da partida, nenhum dos times levou trouxe perigo ao adversário.

O Flamengo tentou reagir depois do gol sofrido, mas não encontrou espaços para atacar. O Palmeiras, por outro lado, continuou imprimindo um ritmo forte de jogo e conseguiu uma virada nos acréscimos. Aos 47 minutos, Luighi disparou em velocidade e deslocou Dyogo Alves.

O post Palmeiras vence Flamengo de virada e segue invicto no Brasileirão Sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.