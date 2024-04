Flamengo x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (17/4), tem jogão entre campeões do mundo no Brasileirão. Pela segunda rodada, o Flamengo recebe o São Paulo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Mengo vem de vitória dramática e polêmica sobre o Atlético-GO, fora de casa. O Tricolor paulista perdeu em seus domínios para o Fortaleza e tenta a reação neste clássico que foi a última final da Copa do Brasil (deu São Paulo). E a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira linha para este clássico. A transmissão começa às 20h (de Brasília) com um esquenta que te coloca dentro do estádio! A narração é de Diego Mazur.

Os comentários de Flamengo x São Paulo são de Symon Casagrande. Junior Azevedo está com as reportagens. Não dá pra perder a cobertura da Voz do Esporte para este que é um dos maiores clássicos do Brasil!

