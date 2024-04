Porto bate o Vitória de Guimarães e vai à final da Taça de Portugal

O Porto está na final da Taça de Portugal 2023/24. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal, os Dragões receberam o Vitória de Guimarães e venceram de virada, por 3 a 1. Os visitantes saíram na frente com Afonso Freitas, mas Mehdi Taremi, Francisco Conceição e Pepê garantiram o triunfo.

Dessa forma, com a classificação assegurada, o Porto enfrentará o Sporting na decisão. Em clássico de Lisboa, os Leões eliminaram o grande rival Benfica. A final está marcada para o dia 26 de maio.

A partida começou com emoção e susto para o Porto. Afinal, com um minuto, em lateral cobrado na área, a defesa portista não conseguiu cortar, e Nélson Oliveira desviou. A bola sobrou para Afonso Freitas, que abriu o marcador. O empate saiu aos 25, em pênalti sofrido por Francisco Conceição pelo goleiro Charles. Na cobrança, Taremi deixou tudo igual.

Nos acréscimos da primeira etapa, em jogada pela direita, João Mário serviu Francisco Conceição, e o filho do treinador Sérgio Conceição bateu no cantinho para virar a partida. O terceiro, que fechou a vitória, saiu aos 29 da etapa final, em jogada rápida. Romário Baró serviu o brasileiro Pepê, ex-Grêmio, que estava pressionado, mas bateu na saída do goleiro para fechar a conta.

