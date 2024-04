Botafogo bate o São Paulo e conquista a primeira vitória no Brasileirão Sub-20

O Botafogo conquistou sua primeira vitória no Brasileirão Sub-20. Fora de casa, o Alvinegro bateu o São Paulo por 3 a 1, em Cotia. Os gols foram de Fabiano (2) e Lucas Vargas. Ryan Francisco diminuiu para os anfitriões.

Agora, o Botafogo chega a quatro pontos e assume provisoriamente a sexta colocação. Já o São Paulo fica em situação complicada, com apenas um, na penúltima posição.

Atuando em casa, o Tricolor foi para cima nos primeiros 45 minutos. Ryan Francisco teve boa chance no início, mas parou no goleiro. Em seguida, Caio também não superou o arqueiro rival. Contudo, o São Paulo abriu o placar aos 38. Igor tocou para Ryan, que puxou para a esquerda e soltou uma bomba no canto direito para abrir o marcador.

Na etapa final, no entanto, o Botafogo tomou conta da partida. E empatou aos 15, com Fabiano. O Tricolor ainda colocou uma na trave no lance seguinte e quase passou a ficar em vantagem novamente. Após o lance, os cariocas mataram o jogo. Fabiano, mais uma vez, fez o segundo aos 20. Três minutos depois, Lucas Vargas decretou o placar final.

Próximos jogos pelo Brasileirão Sub-20

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Goiás, fora de casa, na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Botafogo faz o clássico carioca com o Fluminense, às 17h30.

