Anunciado como reforço do Botafogo no dia 2 de fevereiro, o zagueiro Pablo ainda não entrou em campo pelo Alvinegro. Emprestado pelo Flamengo, o defensor sofreu uma grave lesão muscular em seus primeiros treinos, mas está recuperado. Além disso, ele se colocou à disposição do técnico Artur Jorge.

“Infelizmente tive essa lesão com cinco dias de trabalho. Uma lesão muscular grave que me deixou dois meses parado. Acho que é a lesão muscular mais grave que tive na carreira. Tenho 32 anos, já vivi várias experiências e isso traz conhecimento. Claro que o jogo em si gera várias situações em que o atleta tem que ter um nível maduro de emoções, que precisa ser colocada, talvez, por outro atleta. Me coloco à disposição para que eu possa ajudar os mais jovens, os estrangeiros. Acredito que pela minha experiência eu possa contribuir muito”, disse.

Pablo analisou a chegada do técnico Artur Jorge, que perdeu os dois primeiros jogos à frente do clube, mas pediu paciência à torcida. O zagueiro reconheceu que a má fase, especialmente da defesa, que sofreu muitos gols no ano, mas disse que todos estão trabalhando forte.

“Todo começo de trabalho exige uma adaptação. Claro que com os resultado negativos, muitos não conseguem ver nada positivo. Normal no futebol. Mas nós conseguimos ver coisas positivas. Óbvio que precisamos melhorar. Mas estamos nos unindo cada vez mais. “Estamos conseguindo entender esse começo de trabalho muito positivo. Eu, que joguei lá fora, vejo que é um estilo muito positivo. Existe um processo e a gente vai se dedicar o máximo possível para ser rápido”, declarou. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Pablo é apresentado no Botafogo e se diz pronto após lesão grave apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.