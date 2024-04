Vasco joga bem, mas perde para o Red Bull Bragantino fora de casa

Em Bragança Paulista, o Vasco até que jogou bem, mas perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão. Vegetti fez o gol vascaíno, enquanto Laquintana e Vitinho marcaram pelos paulistas.

A equipe paulista de Pedro Caixinha mantém, então, a invencibilidade na competição, já que empatou na primeira rodada, chegando aos quatro pontos. Já o Vasco perde a primeira no torneio após ter estreado com vitória.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Bragantino fez valer seu estilo de jogo ofensivo nos minutos iniciais. E a pressão deu certo logo com 7′. Em cobrança de lateral, a bola sobrou para Hurtado, que chutou forte. Léo Jardim, goleiro de Seleção Brasileira, bateu roupa, e Laquintana, atento, abriu o marcador.

Depois disso, os times alternaram momentos de domínio. O Vasco chegou a empatar o jogo, com Vegetti, aos 32′. Mas Rossi, quem lhe deu a assistência, estava impedido. Sforza, David, Rossi e Mateus Carvalho tentaram, mas sempre sem sucesso. Mosquera, pelo lado do Bragantino, testou Léo Jardim. O goleiro, dessa vez, estava bem posicionado para fazer a defesa.

Segundo tempo

Ramón Díaz, técnico do Vasco, promoveu logo três mudanças ao mesmo tempo para a volta do segundo tempo – uma em cada setor. E voltou melhor, controlando as ações. Não à toa, chegou ao empate.

Vegetti já estava ensaiando marcar desde o primeiro tempo, quando teve gol anulado. Na etapa final, cabeceou duas bolas, sendo uma na trave. Mas, aos 18′, não teve como. Em contra-ataque perfeito puxado pelo trio de ataque vascaíno, Rayan disparou e tocou para David, que fazia facão. Ele cruzou rasteiro e o Pirata vascaíno só teve o trabalho de empurrar.

O Bragantino, porém, começou a ensaiar uma pressão. E chegou ao gol da vitória aos 32′. Vitinho recebeu pela esquerda, cortou para o meio e chutou com efeito. Maicon, tentando afastar a bola, desviou e ela morreu no ângulo de Léo Jardim.

Tabela e próximos jogos

O Red Bull Bragantino assume a terceira posição provisória, com quatro pontos. Mas pode ser ultrapassado ainda nesta quarta, já que outros seis jogos acontecem. E o Massa Bruta volta a campo já no sábado (20), quando recebe o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão.

Ao Vasco resta a oitava posição momentânea. O Cruz-Maltino terá dois jogos seguidos no Rio de Janeiro para tentar se recuperar. Primeiro, enfrenta o Fluminense, também no sábado, no Maracanã, às 16h. Depois, no outro sábado (27), recebe o Criciúma, em São Januário.

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 VASCO

Brasileirão-2024 – Segunda rodada

Data e horário: 17/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Público e Renda: 5.548 pagantes; 5.532 presentes. Renda R$ 242.190,00

RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Anderson Lopes; Raul (Jadsom Silva, 10’/2ºT), Gustavinho (Bruninho, 26’/2ºT), e Juninho Capixaba (Vitinho, 16’/2ºT); Nacho Laquintana, Mosquera (Eric Ramires, 16’/2ºT) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 10’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon, intervalo), Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho (Zé Gabriel, intervalo) e Galdames (Clayton, 35’2ºT); Rossi (Rayan, intervalo), David (Adson, 30’2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

Gols: Nacho Laquintana, 7’/1ºT (1-0); Vegetti, 18’2ºT (1-1); Vitinho, 32’/2ºT (2-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Fernanda Kruger (Fifa-MT)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Cartão Amarelo: Vitinho, Luan Cândido (RBB); Mateus Carvalho (VAS);

Cartão Vermelho: –

