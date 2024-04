Carpini mantém esquema do São Paulo com três zagueiros contra o Flamengo

O São Paulo está escalado para encarar o Flamengo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (17), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado ao extremo, o técnico Thiago Carpini optou por seguir com o mesmo esquema tático, apostando em três zagueiros, para dar maior consistência defensiva.

James Rodríguez, que vinha sendo titular do São Paulo nos últimos jogos, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e só deve retornar entre o fim de abril e o começo de maio.

Por outro lado, Ferreira e Patryck Lanza estão disponíveis. Enquanto o atacante se recuperava de lesão no músculo adutor esquerdo, o jovem lateral esquerdo tratava lesão muscular à esquerda do quadril.

Dese modo, o São Paulo irá a campo com a seguinte formação: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Welington; Luciano e Calleri.

A partida desta quarta-feira é decisiva para a sequência do trabalho de Thiago Carpini no São Paulo. Após a eliminação nas quartas de final do Paulistão e os tropeços nas estreias pela Libertadores e Brasileiro, a diretoria tricolor pode desligar o profissional até mesmo se o São Paulo não perder no Maracanã.

