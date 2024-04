Aniversariante, Dodi comemora vitória do Grêmio no Brasileiro: ‘Belo presente’

Destaque na vitória do Grêmio sobre o Athletico pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Dodi foi escalado por Renato Gaúcho como primeiro volante e deu conta do recado. Muito elogiado pelos torcedores nas redes sociais, o camisa 17 exaltou a qualidade do elenco e afirmou estar muito feliz com o desempenho individual e com a primeira vitória do Tricolor na competição.

“Temos um grupo forte e quando a oportunidade aparece temos de aproveitar. Foi um belo presente para mim que faço aniversario hoje. Foi um belo presente”, comemorou Dodi.

Resumo da vitória do Grêmio

Aos 18 minutos, Pavón achou Cristaldo na área para o arremate certeiro do meio-campista. No segundo tempo, logo aos seis minutos, após uma boa jogada na direita de Villasanti, Soteldo mandou para o fundo da rede, ampliando para o Grêmio. Os gremistas seguiram imperando em campo. Bento fez duas boas defesas e JP Galvão perdeu ótima oportunidade, tudo antes dos 25 minutos. Porém, na reta final, com as muitas mudanças, o jogo perdeu em intensidade. Mas o Grêmio sustentou o resultado. Enfim, os primeiros pontos.

Com o resultado, o Tricolor soma os primeiros pontos no campeonato e sobe para a sétima colocação. Já o Furacão cai para sexto. Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Cuiabá, no sábado, às 18h30. No dia seguinte, o Athletico enfrenta o Internacional, às 16h, na Ligga Arena.

