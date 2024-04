Vegetti lamenta derrota do Vasco, mas enxerga ‘time competitivo’

O atacante Vegetti lamentou a derrota do Vasco por 2 a 1, para o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (17), após a saída de campo. Para ele, autor do gol vascaíno, o Cruz-Maltino merecia sorte melhor e poderia ter saído de Bragança Paulista com um resultado melhor.

“Estamos vendo outro Vasco. Outro time, outra equipe. A torcida também sabe. Hoje não merecíamos a derrota. Fizemos um grande jogo. Dois erros, primeiro um gol de lateral, que não pode acontecer, temos que melhorar isso. Depois, uma jogada desafortunada que a bola desviou e caiu no segundo pau. Críamos situações, mandamos duas (bolas) na trave. É seguir trabalhando, estamos vendo um time competitivo. E é isso que queremos mostrar. Hoje saímos de mãos vazias, mas acredito que o time merecia muito mais.”

Depois, o jogador foi perguntado sobre o próximo jogo do Vasco no Brasileiro, contra o Fluminense, no sábado (20). Segundo o Pirata, o time tem que tratar os rivais “da mesma forma”.

“Acho que todo jogo é importante. Sabemos da importância de jogar contra o Fluminense. É um clássico. Mas temos que tratar todos os rivais da mesma forma. E, dessa maneira, ser competitivo e chegar aos objetivos que traçamos no começo do campeonato”, finalizou.

A partida contra o rival das Laranjeiras é às 16h (de Brasília), no Maracanã, e vale pela terceira rodada. Depois, o Cruz-Maltino segue no Rio de Janeiro. Recebe, assim, o Criciúma em São Januário, no sábado (27).

