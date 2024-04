Um dos destaques da vitória do Internacional sobre o Palmeiras, o zagueiro Vitão elogiou a atuação colorada. Após a partida, afinal, o defensor disse que o time se comportou bem na Arena Barueri para conseguir os três pontos nesta quarta-feira.

“Foi uma vitória muito importante. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, sabemos a qualidade do Palmeiras. É um time que sempre está brigando por títulos. Graças a Deus o time se comportou bem fora de casa e conseguimos a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro”, declarou Vitão.

Com a vitória, o Inter chegou a seis pontos em dois jogos e tem 100% de aproveitamento. O time de Eduardo Coudet fez jogo inteligente em São Paulo e conseguiu segurar a pressão alviverde. O resultado, aliás, poderia até ser maior, já que Borré perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo.

Aproveitando a boa fase, o Internacional agora foca no Athletico-PR, adversário do próximo domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. O jogo entre paranaenses e gaúchos acontecerá na Ligga Arena, em Curitiba, às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vitão analisa atuação em vitória do Inter: ‘O time se comportou bem’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.